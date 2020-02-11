ولي العهد يستقبل رئيس جمهورية غينيا كوناكري -فيديو وصور

استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في الرياض، اليوم الثلاثاء، رئيس جمهورية غينيا كوناكري الرئيس ألفا كوندي، حيث استعرضا أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها. وأظهرت صور ولقطات تلفزيونية لحظة استقبال ولي العهد للرئيس ألفا كوندي، وجانباً من الاجتماع بين الزعيمين بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين السعودي والغيني.

وتضمّن الاجتماع بحث عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الجهود المبذولة في مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب، وذلك بحضور عدد من الوزراء والسفراء وكبار المسؤولين. فيما حضر من جانب غينيا كوناكري، وزير الخارجية مامادي توري، وسفير جمهورية غينيا كوناكري لدى المملكة محمود نبهاني، وعدد من المسؤولين الحكوميين.