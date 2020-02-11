“الداخلية” تعلن نتائج القبول المبدئي على وظائف عسكرية في قوات الأمن البيئي

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم (الثلاثاء)- عن نتائج القبول المبدئي على وظائف عسكرية في القوات الخاصة للأمن البيئي. وأوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الوزارة للشؤون العسكرية أن النتائج والمتطلبات متاحة على بوابة “أبشر – التوظيف”. وكانت الوزارة قد أعلنت عن وظائف للرجال في قوات الأمن البيئي على رتب: رقيب، ووكيل رقيب، وعريف، وجندي أول، وجندي.

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