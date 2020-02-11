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تحركات رسمية لوزارة الصحة السعودية لإيجاد عقار لـ كورونا الجديد

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أكدت مصادر بوزارة الصحة بالمملكة أنها تُجري أبحاثاً متقدمة؛ من أجل إيجاد عقار ضد فيروس “كورونا” الجديد، الذي تسبب في هالة هلع على مستوى العالم، وتحديداً في الصين التي بدأ انتشاره منها.

وقال المصدر وفقا لموقع سبق: الصحة تواصل التنسيق مع الجهات المختبرية في العالم عند الوصول إلى نتائج دقيقة وناجحة تكلل تلك الجهود الطبية التي تبذلها وزارة الصحة.
وأضاف: مكونات اللقاح قد تكون قريبة من اللقاح الذي كافحت به الدول فيروس “سارس”.
ولفت المصدر إلى أن اللحاقات تأخذ مدة حددها بالأشهر لأغراض الاختبار والتأكد من فعالية اللقاح، حتى يتم التوصل إلى نتيجة دقيقة تقضي على الفيروس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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