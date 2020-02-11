صور.. إمارة عسير تكشف تفاصيل العثور على قائد طائرة الرشّ في تهامة

كشفت إمارة منطقة عسير، في بيانٍ لها اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل العثور على قائد طائرة الرش سوداني الجنسية، بعد هبوطه اضطرارياً في منطقة وعرة في أصدار تهامة غرب محافظة النماص. وأفادت الإمارة بأنه تم العثور على قائد الطائرة بموقع يبعد عن موقع الطائرة 3 كلم باتجاه عقبة سنان، حيث كان يشكو الإنهاك جراء المشي مسافة طويلة، وتحرك مع الفرقة مشياً باتجاه مركز خاط ثم مستشفى المجاردة للاطمئنان على صحته. من جانبه، أكّد المتحدث الرسمي للإمارة، محمد بن دوسري، وصول فريق مختص من مكتب التحقيقات التابع لهيئة الطيران المدني إلى موقع الحـادث، وذلك لمتابعة إجراءات التحقيق والكشف عن ملابسات وظروف الحادثة.

وأوضح أن الطائرة كانت تطير على ارتفاع 500م عندما لاحظ قائدها عطلاً بالمحرك، حيث بدأ بمحاولة الهبوط الاضطراري باتجاه منطقة كثيفة الأشجار، واستطاع خفض مستوى الارتفاع إلى أن انطفأ محرك الطائرة وحطّ بها فوق الأشجار بالمنطقة الوعرة. فيما أشاد أمير عسير الأمير تركي بن طلال بجهود فرق الإنقاذ الميدانية وجميع المشاركين في عمليات البحث عن قائد الطائرة، منوهاً بالدور الفاعل لغرف العمليات الميدانية بمتابعة غرفة العمليات المشتركة بالإمارة. ووثّق مقطع فيديو اللحظات الأولى بعد العثور على قائد الطائرة ذات المحرك الواحد والمتعاقدة مع وزارة البيئة لمكافحة الجراد الصحراوي، حيث قدّم شكره لفرق الإنقاذ قائلاً: “الحمد لله.. أنا سعيد.. جاءوني يحملون الماء والدواء والطعام”.