شاهد …المرور يعلن عن استخدام تقنية ذكية لرصد مخالفي حدود المسارات على الطرق !

︎ . كشفت الإدارة العامة للمرور ،عن أنه سيتم استخدام الكاميرات الذكية قريبا، لرصد مخالفي الأنظمة المرورية ، بعدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق.

ونشرت المرور مقطع فيديو عبر حسابها على “تويتر ” أكدت فيه أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق هو تعدٍ على حقوق الغير في الطريق، وسبب في تعطل حركة السير والحوادث المرورية، فضلاً عن كونه سلوكًا غير حضاري يخالف الأنظمة ويعرض مرتكبيه لتوقيع العقوبات.

وأشارت إلى أن هذه التقنية تقوم برصد المخالفات بشكل آلي، من خلال تحديد المركبات المخالفة ثم تصويرها، معتمدة بشكل كلي على تقنية الذكاء الاصطناعي.

وتابعت الإدارة ” تم البدء في استخدام الأجهزة التقنية الذكية المطورة من قِبل الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل “تحكم”، لرصد وضبط هذه المخالفات على كافة الطرق”.





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