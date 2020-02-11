بالصور.. الدفاع المدني يجلي 18 شخصًا من عمارة بجدة بعد اندلاع حريق

أخلى الدفاع المدني 18 شخصًا، من عمارة سكنية بحي الوزيرية في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، بعد نشوب حريق في إحدى شققها.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني (في بيان) عبر تويتر، إن الأشخاص الذين تم إخلاؤهم احتجزوا في عمارة سكنية مكونة من 3 طوابق؛ نتيجة حريق في شقة بالدور الثاني، وتم إخماد الحريق، ونتج عنه إصابة شخص باختناق بسيط تلقى العلاج بموقع الحادث.
وكان الدفاع المدني قد أخلى 14 شخصًا، من عمارة سكنية بحي الواحة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، أمس الأول الأحد، وذلك بعد نشوب حريق في إحدى شققها، وحث المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، الجميع على توفير كواشف وطفايات الحريق ووسائل السلامة بالمنزل حفاظًا على سلامتهم.
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