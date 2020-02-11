بالفيديو والصور.. شاحنة تسحق سيارة صغيرة في حادث مروّع بالباحة

أدى حادث مروّع مساء اليوم الثلاثاء، إلى وقوع إصابات متنوعة في قلوة بمحافظة الباحة. جاء ذلك بعد انحراف شاحنة كبيرة واصطدامها بسيارة أخرى صغيرة كانت تقل عددًا من الأشخاص. وسنوافيكم بالتفاصيل

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