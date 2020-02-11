«تعليم القصيم» تلغي الاصطفاف الصباحي وتؤخر الحصة الأولى الأربعاء والخميس

وجّه المدير العام للتعليم بمنطقة القصيم محمد بن سليمان الفريح، بإيقاف الاصطفاف الصباحي وتأخير بداية الحصة الأولى بمدارس المنطقة، يومي الأربعاء والخميس إلى الساعة 9 صباحًا.

وقالت إدارة تعليم القصيم، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: لتنبيه الهيئة العامة للأرصاد بقدوم موجة برد شديدة هذه الأيام، ولسلامة الجميع، وجّه المدير العام بإيقاف الاصطفاف الصباحي وتأخير بداية الحصة الأولى بمدارس تعليم القصيم يومي الأربعاء والخميس 18/19ـ 6 ـ 1441هـ إلى الساعة 9 صباحًا، مع استمرارية توقيت الخروج دون تغيير.

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