«طقس العرب»: درجات الحرارة تلامس الصفر غدًا في الرياض

حذّر مركز طقس العرب الإقليمي من الانخفاض الحادّ والكبير على درجات الحرارة الذي ستشهده عموم منطقة الرياض، بما في ذلك الأجزاء الداخلية، حيث يُتوقع أن تلامس حاجز الصفر المئوي هذه الليلة وفجر يوم غدٍ الأربعاء، بل وتصل إلى ما دون ذلك في الأطراف الخارجية للمدينة.

وتوقع «طقس العرب» أن تتعمق الكتلة الباردة بشكل كبير في أجواء العاصمة، لتهوي بدرجات الحرارة إلى حدود الـ0 المئوي، وربما تنخفض إلى 1 درجة تحت الصفر، خاصة في أطراف المدينة، بالتالي يكون الطقس شديد البرودة بشكل غير اعتيادي.

يأتي هذا بينما توقعت الهيئة العامة للأرصاد، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق الشرقية، القصيم، الرياض ونجران غدًا.

كما توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ونجران، وكذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية. ويتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على تلك المرتفعات.

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ولفتت إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على البحر الأحمر، في حين ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الخليج العربي.

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