حساب المواطن: صرف الدعم للتابعين مرهون بشرطين

أوضح برنامج حساب المواطن، أن حصول التابع المضاف لربّ الأسرة على الدعم المستحق مشروط بدراسة مدى أهليّة استحقاق الدعم.

وتلقى البرنامج تساؤلًا عن موعد صرف الدعم لأحد التابعين المضافين كتابع لربّ الأسرة (المستفيد الرئيسي)، وقال «حساب المواطن»، «إن إضافة التابع في حساب ربّ الأسرة، يتطلب دراسة أهليته –لاستحقاق الدعم- وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية سيتم احتسابه من ضمن مبلغ الدعم في حسابه، ويصرف الدعم في حساب المتقدم الرئيسي (ربّ الاسرة) في حال انطبقت عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق.

إلى ذلك أعلن برنامج حساب المواطن، أمس الاثنين، إيداع 2.6 مليار ريال كمخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ27 «دفعة فبراير»، البالغ عددهم نحو 12.6 مليون مستفيد رئيسي، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج منذ انطلاقته أكثر من 66 مليار ريال، منها 441 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة، و12 مليون ريال تعويضات عن الدفعة السابقة.

وكشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن العدد الإجمالي لأرباب الأسر بلغ 2.3 مليون مستفيد، منهم 1.06 مليون ربّ أسرة تحصّل على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 961 ريالًا للأسرة الواحدة، فيما تحصّل 1.04 مليون ربّ أسرة على الاستحقاق الجزئي بمتوسط دعم 902 ريال لكل أسرة، وأن نحو 193 ألف ربّ أسرة حصلوا على الاستحقاق الأدنى والبالغ قيمته 300 ريال، فيما بلغ إجمالي المستقلين المستفيدين من دفعة فبراير 1.5 مليون مستقل تحصلوا على أكثر من 1.2 مليون مستفيد على الاستحقاق الكامل.

وبيّن القحطاني أن معدل التغيير لعدد المستفيدين للدورة الحالية عن الدورة السابقة الدفعة الحالية، بلغ ما نسبته 1.1%؛ ليصبح إجمالي عدد المستحقين الرئيسيين في هذه الدفعة 3.8 ملايين مستفيد رئيسي، شكّل أرباب الأسر ما نسبته 60%، بينما بلغت نسبة المستقلين 40%، وجاءت نسبة الذكور 74%، والإناث 26% من إجمالي المستحقين.

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