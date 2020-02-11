4 إجراءات لحصول الأرملة على دعم «حساب المواطن»

حدّد برنامج حساب المواطن الخطوات التي يجب على الزوجة فعلها بعد وفاة زوجها حتى تضمن الحصول على الدعم.

وقال «حساب المواطن» -ردًّا على تساؤل أحد المتابعين- إنه «بعد تحديث البيانات بالأحوال المدنية، سيتم إيقاف الدعم بشكل تلقائي، وبإمكان الأم التسجيل واختيار الحالة الاجتماعية أرملة، ثم إضافة الأبناء كتابعين لها وإضافة المستندات المطلوبة، وهي صك حصر الورثة أو بطاقة العائلة أو شهادة الميلاد».

وجاء في التساؤل الذي ورد عبر حساب خدمة المستفيدين بموقع «تويتر»: «زوج أختي توفي وله كم يوم وهو عنده 7 أطفال هل يستمر نزول حساب المواطن؟ وهل ينزل الحساب نفسه ولا ينقص سهم زوجها المتوفى».

وأعلن برنامج حساب المواطن -أمس الإثنين- إيداع 2.6 مليار ريال كمخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ27 «دفعة فبراير»، البالغ عددهم نحو 12.6 مليون مستفيد رئيسي. وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج منذ انطلاقته أكثر من 66 مليار ريال، منها 441 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة، و12 مليون ريال تعويضات عن الدفعة السابقة.

وكشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، عن أن العدد الإجمالي لأرباب الأسر بلغ 2.3 مليون مستفيد، منهم 1.06 ملايين ربّ أسرة تحصل على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 961 ريالًا للأسرة الواحدة، بينما تحصل 1.04 ملايين ربّ أسرة على الاستحقاق الجزئي بمتوسط دعم 902 ريال لكل أسرة، وأن نحو 193 ألف ربّ أسرة حصلوا على الاستحقاق الأدنى والبالغ قيمته 300 ريال، بينما بلغ إجمال المستقلين المستفيدين من دفعة فبراير 1.5 مليون مستقلّ تحصل أكثر من 1.2 مليون مستفيد على الاستحقاق الكامل.

Advertisements

وبيّن القحطاني أن معدل التغيير لعدد المستفيدين للدورة الحالية عن الدورة السابقة الدفعة الحالية، بلغ ما نسبته 1.1%؛ ليصبح إجمال عدد المستحقين الرئيسيين في هذه الدفعة 3.8 مليون مستفيد رئيسي، شكّل أرباب الأسر ما نسبته 60%، بينما بلغت نسبة المستقلين 40%، وجاءت نسبة الذكور 74%، والإناث 26% من إجمالي المستحقين.

اقرأ أيضًا

«حساب المواطن» يوضح العلاقة بين الحصول على وظيفة ووقف الدعم

حساب المواطن يحدد موعد تقديم الاعتراضات على «دفعة فبراير»