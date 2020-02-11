وزارة الصحة تصدر بيانًا جديدًا حول تطورات فيروس كورونا المتحور

تواصل وزارة الصحة، إجراءاتها الاحترازية والوقائية في جميع المنافد البرية والبحرية والجوية، لمنع دخول أي مصاب بفيروس كورونا، وأضافت الوزارة، في بيان: «لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة العربية السعودية، ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس»، وتشمل الإجراءات التي تطبقها الوزارة في منافذ دخول المملكة؛ توفير مراكز مراقبة صحية مزودة بأجهزة قياس الحرارة وكاميرات حرارية وتجهيزات طبية لتنفيذ الإجراءات الوقائية، وتوزيع نموذج إقرار صحي يقوم المسافر بتعبئته قبل الوصول إلى المطار وتقديمه إلى السلطات الصحية في المطار .

إلى ذلك أهابت وزارة الصحة في وقت سابق، بجميع المسافرين الإفصاح عن وجودهم في الصين قبل أسبوعين من زيارة المملكة، مبينة أنه يتم قياس درجة الحرارة للمسافرين القادمين من الصين عبر الرحلات المباشرة وغير المباشرة، فضلًا عن الفحص البصري وعزل الحالات المشتبه بها، مشيرة إلى أن عدد غرف العزل التنفسي في المملكة تبلغ 1464 غرفة، كما أعلنت الوزارة سلامة نتائج الفحص المخبري لشقيقتين هنديتين تناقلت تقارير إعلامية خبر خروجهما من الهند للسعودية حيث أظهر الفحص سلبية العيّنات، وإنهاء إجراءات العزل الصحي الاحترازي بشأنهما.

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