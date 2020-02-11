

باريس 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واس

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة اليوم أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة باستخدام الطاقة، كانت مستقرة العام 2019م بعد ارتفاع لسنتين، بفضل تطوير مصادر الطاقة المتجددة خصوصا في الاقتصادات المتطورة.

وأظهرت بيانات الوكالة أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بلغت 33 جيغاطن في 2019م وهو مستوى مماثل لذلك المسجل في السنة السابقة رغم أن الاقتصاد العالمي سجل نموا نسبته 2,9 %.

وعدّت الوكالة أن من أسباب هذا الاستقرار تطوير مصادر طاقة متجددة لا سيما الطاقة الريحية والشمسية والانتقال من الفحم إلى الغاز الطبيعي واعتماد أكبر على التقنية النووية لإنتاج الطاقة في الدول المتطورة.

// انتهى //

21:04ت م

0264





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة كانت مستقرة في 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.