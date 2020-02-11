السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية تؤكد أن تفشي فيروس كورونا يمثل تهديدًا خطيرًا لبقية العالم



الأمم المتحدة 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واس

أكد رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن تفشي فيروس كورونا يمثل تهديدًا خطيرًا لبقية العالم، وذلك خلال مناشدة لتبادل عينات الفيروس وتسريع وتيرة الأبحاث في سبيل التوصل إلى عقاقير ولقاحات.

وقال جيبريسوس في مستهل اجتماع بحضور أكثر من 400 باحث وممثل للسلطات الوطنية، بعضهم شارك عبر الفيديو من بر الصين وتايوان " إنه وفي ضوء وجود 99 بالمئة من الحالات في الصين فإن الأمر لا يزال إلى حد بعيد يمثل حالة طوارئ بالنسبة لذلك البلد، لكنه يمثل تهديدًا خطيرًا للغاية لبقية العالم".

وأضاف " إن هدف المنظمة العالمية للصحة ما زال احتواء المرض، وندعوا جميع البلدان إلى الاستفادة من فرصة سانحة لمنع نشوب حريق أكبر".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أبلغت حتى أمس عن 40,235 حالة إصابة مؤكدة في الصين منذ أن أعلن عن انتشار الفيروس في 31 ديسمبر، وعن 909 حالات وفاة نتيجة المرض.

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20:57ت م

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