السعودية اليوم / تأخير بداية الدوام بتعليم عنيزة نظرًا لبرودة الأجواء



عنيزة 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واس

وجه مدير إدارة التعليم بمحافظة عنيزة خالد بن جايز الحربي، بإيقاف الاصطفاف الصباحي وتأخير بداية الحصة الأولى غدا وبعد غد في جميع المدارس التابعة للإدارة إلى الساعة 9:00 صباحاً مع استمرارية توقيت الانصراف، وذلك بناءً على التنبيه الصادر من الهيئة العامة للأرصاد بموجة البرد الشديدة وحرصا على سلامة الجميع.

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19:55ت م

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