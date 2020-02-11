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شكرا لقرائتكم معارض توعوية للأمر بالمعروف في المدارس والأندية بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
شهدت إقبالًا وتفاعلًا من الطلاب والزوار
متابعات الخليج 365 - الرياض
أقام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض معارض توعوية متنقلة، استهدفت مدارس التعليم العام وأندية الأحياء في مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها.
وتبرز المعارض المتنقلة جهود الرئاسة العامة في التوعية من خلال أجنحة وأركان تعزز جانب الأمن الفكري والانتماء والمواطنة، وتنبه الطلاب والزوار إلى خطورة الجرائم المعلوماتية، كما تعالج بعض الظواهر والمخالفات كجريمة الابتزاز وطريقة التعامل معها.
كما وزعت مطبوعات الرئاسة العامة، وشهدت المشاركة إقبالًا وتفاعلًا من الطلاب والزوار.
وتحظى هذه البرامج باهتمام ومتابعة مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، ودعم وتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
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