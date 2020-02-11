وضع قواعد جديدة لضمان عدم المساس بهوية موقع العلا

2020-02-11

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

وُضعت خطط طموحة لتحويل العلا في المملكة إلى الوجهة السياحية الأولى في العالم خلال 15 عامًا، ويتطلب استيعاب هذا التطور السريع، واستقبال ملايين الزوار كل عام، تطويرًا فرديًا من نوعه، وقالت فرانشيسكا أريتشي، كبير مسؤولي التخطيط بالموقع، إن هناك قواعد جديدة توضع من أجل عدم المساس بهوية المنطقة التاريخية.

القواعد الجديدة:

وقالت أريتشي لصحيفة ذا ناشيونال، إن التطويرات والعمل الكبير في الموقع لن ينتقص من المناظر الطبيعية المذهلة والمواقع التاريخية التي تعود إلى قرون في موقع اليونسكو للتراث العالمي.

وتابعت: يضمن التخطيط وجود فنادق وشركات ومنازل وهذا سيشكل في نهاية المطاف جزءًا من التطوير في الموقع التاريخي.

وتتمثل مهمة أريتشي وفريقها في ضمان وجود تصميمات جديدة ضرورية لمساعدة المنطقة على تلبية إمكاناتها، بحيث تكون متناغمة مع المحيط التاريخي، وهذا يعني عدم وجود فنادق أو أبراج شاهقة، مع إبقاء أي تطورات رئيسية بعيدة عن المناطق المهمة في الموقع.

وسيكون علماء الآثار أيضًا جزءًا لا يتجزأ من العمل، مع وجود خبراء متاحين لضمان عدم ضياع أو إتلاف أي قطع أثرية.

وأوضحت أريتشي: نحن نعمل على تطوير نظام يهدف بشكل رئيسي إلى حماية المناظر الثقافية بطريقة تسمح بالتنمية ولكن لا تفسد المناظر الطبيعية المدهشة.

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وأضافت: أنا فخورة جدًا بالمشاركة في المشروع، إنه فريد حقًا، نحن نعمل على إنشاء نظام تخطيط من البداية، ونتعلم من أنظمة التخطيط العالمية الأخرى لعدم ارتكاب أي أخطاء، نحن لا نريد أن نمنع الأشياء فحسب، بل نعطي مجموعة من القواعد التي تسمح بالتطور بالطريقة الصحيحة.

العلا اللؤلؤة غير المعروفة:

وتحدثت أريتشي عن موقع العلا قائلة: الجميع مندهشون لاكتشاف وجود مثل هذه اللؤلؤة غير المعروفة، الكل يعرف البتراء ولكن لا أحد يعرف العلا وأعتقد أن كل مَن سيراها سيشعر بالإثارة عندما يكتشفها.

وتابعت: كنت في عُمان وقررت تولي هذا المنصب في المملكة لم أكن أعرف ماذا أتوقع، وأول شيء فعلته هو أنني ذهبت إلى العلا ومكثت في منتجع في وادٍ، وفي الصباح استيقظت، ورأيت كل ذلك الجَمال، وعلى الرغم من أن عُمان مكان رائع إلا أني أعترف أني لن أفتقده بوجودي هنا في العلا، إنها أكثر جمالًا.

ولفت تقرير صحيفة ذا ناشيونال إلى أن العلا تُعد جوهرة التاج في السياحة السعودية، وتضم مقابر مهيبة محفورة على الصخور ومنحوتات حجرية عمرها ألفا عام تعود لحضارة الأنباط، ويأمل المسؤولون أن يزور العلا مليونا شخص سنويًا.

واختتمت أريتشي قائلة: نخطط أن تصبح العلا الوجهة الأولى للتراث السياحي في العالم، هذا هو حلمنا.

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