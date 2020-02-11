شكرا لقرائتكم خبر

ولي العهد ورئيس غينيا يبحثان الجهود المشتركة لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

اجتمع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في الرياض أمس مع رئيس جمهورية غينيا كوناكري ألفا كوندي، وجرى خلاله استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، إلى جانب بحث عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الجهود المبذولة في مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب.

حضر الاجتماع وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد الخطيب، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا كوناكري حسين الدخيل الله.

فيما حضره من جانب غينيا كوناكري وزير الخارجية مامادي توري، وسفير جمهورية غينيا كوناكري لدى المملكة محمود نبهاني، وعدد من المسؤولين الحكوميين.