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الشورى يطالب بدراسة تمديد التقاعد لأعضاء التدريس بالجامعات إلى سن الـ 70

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس، وزارة التعليم بسرعة تطوير منظومة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات بما يضمن التوازن بين تقليص المدة الزمنية للانتظار، وتحقيق المصلحة العامة، والتنسيق مع الجهات المختصة لتيسير تلبية طلبات نقل أو ندب المعلمات من زوجات المرابطين على حدود المملكة، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة لدراسة التمديد الجوازي لسن التقاعد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات إلى سن السبعين.

من جهة أخرى افتتح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أمس جلسة الحوار السادسة تحت عنوان «المسؤولية الاجتماعية.. رؤية مستقبلية»، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء المجلس ومسؤولين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعدد من الجهات الحكومية، وممثلي الغرف التجارية، والجمعية السعودية للمسؤولية الاجتماعية والباحثين المهتمين بالمسؤولية الاجتماعية.

وأكد أن الجلسة تأتي في إطار تنظيم المجلس لجلسات حوار وندوات تهدف إلى التواصل مع المجتمع لمناقشة المواضيع التي تهم المواطنين، حيث سبق للمجلس أن عقد جلسات حوار وندوات تناولت موضوعات عدة.

وأوضح أن رؤية المملكة 2030 التي انطلقت بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبدعم ومتابعة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أكدت على تفعيل المسؤولية الاجتماعية في جميع القطاعات الربحية وغير الربحية، مؤكدا تطلع أبناء المملكة من خلال الرؤية نحو مرحلة تنموية جديدة غايتها إنشاء مجتمع نابض بالحياة واقتصاد مزدهر.

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ورأى أن المسؤولية الاجتماعية التزام أخلاقي يتحمله الأفراد والمؤسسات والشركات تجاه المجتمع، كما أنها ركن أساسي من أركان بناء المجتمع ودعامة من دعائم الحياة الاجتماعية، مقترحا من أجل تحفيز الأفراد والمؤسسات والشركات ومنظمات المجتمع المدني على القيام بواجبها في أداء المسؤولية الاجتماعية فإنه ينبغي العمل على بث الوعي بأهميتها، ووضع البرامج الكفيلة بترسيخها والاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال.

وأضاف «إذا كانت مؤسسات الدولة والمجتمع مطالبة بتحمل مسئولياتها في تفعيل المسؤولية الاجتماعية، فإنه يقع على مجلس الشورى عبء المشاركة في تحمل هذه المسؤولية، من خلال أدائه للأدوار المناطة به أثناء ممارسته للمهام التنظيمية والرقابية، ومن خلال بناء جسور فعالة للتواصل مع شرائح المجتمع المختلفة والوقوف على احتياجاتهم، والاطلاع على تجارب المجالس الشورية والبرلمانية في مختلف الدول في هذا الجانب».

وأعرب الدكتور يحيى الصمعان أن تخلص المناقشات التي تتم في جلسة الحوار إلى نتائج وتقترح آليات لتفعيل المسؤولية الاجتماعية في المملكة، مشيرا إلى أن الالتزام ببعض جوانب المسؤولية الاجتماعية في كثير من الدول تحول من التزام أدبي إلى التزام قانوني بدور داعم من المنظمات الدولية والإقليمية والبرلمانات.

من جهته أشار عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار الدكتور محمد الحيزان إلى أن المسؤولية الاجتماعية واجب وطني، وهذه الجلسة تأتي في إطار حرص مجلس الشورى على تعزيز حضورها وتلمس ما قد يعوقها.

وأبان بأن المسؤولية الاجتماعية نشاط حيوي مكمل لجهود الدولة في تحقيق التنمية وتحسين الخدمات، وحل المشكلات المجتمعية، كما أنه يسهم في زيادة التكافل الاجتماعي بين مختلف الشرائح على نحو يحقق الرضا والشعور بالانتماء.

من مطالبات الشورى للتعليم: