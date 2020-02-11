اخبار السعوديه

تدشين 16 مشروعا تعليميا في مكة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر

تدشين 16 مشروعا تعليميا في مكة
ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان 16 مشروعا تعليميا بمكة المكرمة يستفيد منها نحو 9330 طالبا وطالبة. واستمع إلى شرح عن المباني التي جرى ترميمها وتأهيلها بهدف تحسين البيئة التعليمية، إذ يعد مجمع الشرائع 7 الأكبر في هذه المشاريع، فيما تم الانتهاء من مبنى اليمانية الابتدائية، وأيضا مبنى مدرسة الأوزاعي الابتدائية.

وبحسب العرض فإن مدارس النهروان، المتوسطة التاسعة، أنس بن مالك، أم القرى، حراء، ومجمع البحيرات تم تأهيلها ويستفيد منها نحو 3810 طلاب وطالبات، وإنشاء 6 مبان جديدة للطفولة المبكرة ورياض الأطفال وإعادة تأهيل 84 فصلا في مبان قائمة يستفيد منها جميعا نحو 2700 طالب وطالبة.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدشين 16 مشروعا تعليميا في مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا