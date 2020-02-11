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تدشين 16 مشروعا تعليميا في مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان 16 مشروعا تعليميا بمكة المكرمة يستفيد منها نحو 9330 طالبا وطالبة. واستمع إلى شرح عن المباني التي جرى ترميمها وتأهيلها بهدف تحسين البيئة التعليمية، إذ يعد مجمع الشرائع 7 الأكبر في هذه المشاريع، فيما تم الانتهاء من مبنى اليمانية الابتدائية، وأيضا مبنى مدرسة الأوزاعي الابتدائية.

وبحسب العرض فإن مدارس النهروان، المتوسطة التاسعة، أنس بن مالك، أم القرى، حراء، ومجمع البحيرات تم تأهيلها ويستفيد منها نحو 3810 طلاب وطالبات، وإنشاء 6 مبان جديدة للطفولة المبكرة ورياض الأطفال وإعادة تأهيل 84 فصلا في مبان قائمة يستفيد منها جميعا نحو 2700 طالب وطالبة.