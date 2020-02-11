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800 مبادرة لدعم أيتام البلد الحرام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تسلم أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين خالد الفيصل ونائب أمير المنطقة بدر بن سلطان، أمس، التقرير الختامي لمبادرة «مع اليتيم في البلد الأمين» التي نفذتها مؤسسة كافل لرعاية الأيتام بالمنطقة.

وتضمن التقرير الذي سلمه نائب رئيس مجلس أمناء كافل عبد الله الفايز عرضا عن منجزات المبادرة وحجم تفاعل المجتمع معها، التي كانت تهدف إلى تحفيز المجتمع لتقديم مبادرات نوعية مستدامة لخدمة أيتام البلد الحرام، إذ بلغ عدد المبادرات المقدمة من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية والأفراد 800 مبادرة من بينها 195 مبادرة في المجال التعليمي والتربوي، و307 مبادرات في المجال الصحي والاجتماعي.

فيما عززت مبادرة «مع اليتيم في البلد الأمين» استراتيجية التطوع بالخدمات لدى المؤسسات والأفراد، كما أنها حققت دور التكامل والتعاون بين مختلف القطاعات في تحقيق المسؤولية الاجتماعية تجاه أيتام البلد الحرام لتوفير الحياة الكريمة لهم وتحسين جودة الحياة وفق ما تتطلع إليه رؤية المملكة 2030.

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من جهة ثانية، استقبل الأمير خالد الفيصل بحضور الأمير بدر بن سلطان في قصر الضيافة بمكة المكرمة أمس عددا من المشايخ والعلماء وأئمة وخطباء المسجد الحرام وجمعا من أهالي مكة المكرمة.

كما استقبلا، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته لمدة أربعة أعوام.

وهنآ الدكتور السديس بمناسبة الثقة الكريمة بالتمديد له، سائلين الله له التوفيق والسداد.

من جهته، قدم الدكتور السديس شكره وتقديره للقيادة على ثقتها، ولأمير منطقة مكة المكرمة ونائبه على الدعم الذي تلقاه رئاسة الحرمين في مناشطها وبرامجها كافة، ومتابعتهما الدائمة للخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام.

المبادرات المقدمة