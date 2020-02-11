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خادم الحرمين ورئيس وزراء الكويت يبحثان مستجدات الأحداث

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الوزراء بالكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، جرى خلالها استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها ودعمها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

ونقل الشيخ صباح الصباح لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح فيما حمله الملك سلمان تحياته وتقديره لأمير الكويت.

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حضر المباحثات، أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، ووزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء - الوزير المرافق - الأمير تركي بن محمد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد العيسى، ووزير المالية محمد الجدعان.

كما حضرها من الجانب الكويتي، وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الصباح، ورئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر الصباح، والوكيل للشؤون الأمنية وشؤون الالتماسات بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد الصباح، ومساعد وزير الخارجية لشؤون دول مجلس التعاون السفير ناصر المزين، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الصباح، والوكيل للشؤون الاقتصادية بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر الصباح، والوكيل المساعد للشؤون المحلية بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد الصباح.

وسبق جلسة المباحثات استقبال خادم الحرمين الشريفين لرئيس مجلس وزراء الكويت، مرحبا به والوفد المرافق، فيما أبدى سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين. بعد ذلك صافح الشيخ صباح الصباح الأمراء والوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

وأقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريما لرئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة والوفد المرافق له، حضرها عدد من الأمراء والوزراء وقادة القطاعات العسكرية.