شكرا لقرائتكم خبر

البسامي: تطبيق مخالفات المسار الخاطئ خلال 20 يوما وحجز المفحطات يعرض على اللجنة المرورية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي شهاب - الدمام

تبدأ الإدارة العامة للمرور خلال 20 يوما من الآن تطبيق المخالفات على استخدام المسار الخاطئ على الطرق والدخول على المسارات بطريقة غير نظامية، باستخدام وسائل ضبط ذكية ثابتة ومتحركة، وذلك بحسب ما أوضحه مدير عام المرور اللواء محمد البسامي الذي أشار إلى أن ذلك يأتي ضمن إكمال منظومة الضبط الالكتروني، للحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق والحد من الحوادث المرورية

وأضاف البسامي على هامش مشاركته بورقة عمل أمس في مؤتمر السلامة المرورية بالدمام أن جميع محطات الفحص الدوري على مستوى المملكة يجري تحديثها، مشيرا إلى أن إدارة المرور وضعت خطة لتطوير محطات الفحص الدوري مستقبلا وفق ما تقتضيه رؤية المملكة، لافتا إلى أن حجز «المفحطات» سيعرض على اللجنة المرورية للعمل على تطبيق العقوبة في حال إقرارها أيا يكن نوع المخالفة.

Advertisements

وأوضح أن تسجيل المخالفات هدفه تعزيز الالتزام بأنظمة السلامة على الطرق والحد من الحوادث، وما تحقق من إنجازات كبيرة في انخفاض عدد المتوفين بنسبة 38% والمصابين إصابات بليغة 56%، وانخفاض في الحوادث الجسيمة 52%، كان من نتائج الضبط المروري بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى أن تطوير نظام الاعتراض على المخالفات يأتي في مقدمة اهتمام المرور من حيث الشفافية وإثبات الحق.

وقال قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء خالد الضبيب إن قوات أمن الطرق بصدد إنشاء مناطق لإعادة الحيوية للسائقين باستخدام تقنيات حديثة دون تواجد أمني عبر شد انتباه السائقين خلال مدة لا تتجاوز ساعتين من القيادة، كاشفا عن إطلاق مبادرة لإنشاء محطات استراحة إجبارية للشاحنات تتوافر فيها جميع الخدمات اللازمة ومراكز ضبط ورقابة تتضمن الالتزام بتطبيق معايير وتعليمات السلامة المرورية بهدف خفض معدلات الحوادث وضبط ممارسات تجارية مخالفة للأنظمة، مبينا أن أمن الطرق سجل مخالفات خلال الـ60 يوما الماضية على نحو 1400 حافلة معادة لمخالفتها للأنظمة، ونحو 5 آلاف مخالفة مرورية ارتكبتها الحافلات، كاشفا عن إطلاق مبادرة إلزام الحافلات بتطبيق معايير وتعليمات السلامة المرورية، مؤكدا في الوقت نفسه أن أمن الطرق سيعمل على إطلاق تطبيق مرتبط بـ»أبشر أعمال» لإصدار تصاريح النقل العام لكل رحلة ويشمل جميع البيانات.

من جهته قال المدير التنفيذي لنجم لخدمات التأمين محمد السليمان إن تقليل زمن الاستجابة يخضع لعدة اعتبارات منها منطقة الحادث، وموقع الحادث، فالبعض نصل له في أقل من 20 دقيقة والبعض قرابة الساعة، ونعمل على آليات لتحسين تقليل مدة الاستجابة من خلال استخدام الدراجات النارية، وتفعيل التطبيقات مثل «صور.. حرك.. بلغ» بهدف عدم عرقلة السير، وأوضح أن استخدام طائرات الدرونز لمباشرة الحوادث هو خطة طويلة الأمد تتطلب بعض الدراسات مع الهيئة العامة للطيران والإدارة العامة للمرور ومؤسسة النقد العربي السعودي، ولدينا مشروع جديد بالتعاون مع أمانات المناطق يعتمد على كاميرات في الشوارع ويستطيع المعاين في مركز القيادة تحديد الحادث وتقديم تقريره للحادث من خلال إعادة وضع التصادم قبل حصوله. وكشف أن «نجم» لديه 38 مركزا تغطي 40 منطقة بالمملكة، وقال إن حوادث النساء آمنة «أقل كارثية» من حوادث الرجال.

2019