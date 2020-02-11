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العدل تتيح تبادل مذكرات الدعاوى الكترونيا لتسهيل إجراءات التقاضي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أتاحت وزارة العدل خدمة تبادل المذكرات الخاصة بالدعوى القضائية التجارية والاطلاع عليها من خلال الموقع الالكتروني لنظام المحاكم، حيث يستطيع أطراف الدعوى تبادل المذكرات الكترونيا وفقا لما تقرره الدائرة القضائية، دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة لإيداع أو الاطلاع على المذكرات، وذلك ضمن نطاق التحول الرقمي، وخدمة المستفيد في أقصر مدة زمنية.

وتهدف الخدمة إلى توفير الكثير من الجهد في إيداع المذكرات، والاطلاع على المذكرات الكترونيا، وتفعيل مفهوم تحضير الدعوى، ودعم استراتيجية التحول الرقمي الخاص بالوزارة، وزيادة فاعلية وكفاءة إدارة ملف القضية، كما تهدف الخدمة إلى زيادة معدلات القضايا التي تكون مهيأة للنظر والفصل، مما رفع تصنيف المملكة في مؤشر إنفاذ العقود ضمن تقرير بدء نشاط الأعمال الصادر عن البنك الدولي أخيرا.

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