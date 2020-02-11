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مبادرة للتعليم المفتوح بجامعة الملك عبدالعزيز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

دشن مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، أمس، مبادرة جامعة الملك عبدالعزيز للتعليم المفتوح «منارات» التي تهدف إلى تعزيز فرص التعلم المستمر والمشاركة في بناء مجتمع المعرفة، من خلال تقديم تعليم مفتوح ومجاني لأبناء المجتمع بنظام التعليم الالكتروني.

وأوضح عميد التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد الدكتور هشام برديسي أن الجامعة تعد أول جامعة عربية تشارك على منصة»Open Education» المصنفة كأكبر مجتمع تعليمي مفتوح في العالم تابعة لشركة بلاك بورد العالمية تقدم نحو 1000 مساق تعليمي بلغات غير العربية لأكثر من 150 مؤسسة تعليمية على مستوى العالم.