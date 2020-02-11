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4 ملايين زهرة تزين شوارع وكورنيش وحدائق الخبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الخبر

لإضفاء بعد جمالي تواصل بلدية محافظة الخبر ممثلة بإدارة الحدائق والتجميل أعمال الزراعة في جميع أنحاء المحافظة، حيث زرعت أربعة ملايين زهرة لونت شتاء الخبر، وشملت الواجهة البحرية والكورنيش والشوارع الرئيسة والحيوية بالمدينة، إضافة إلى الميادين والمثلثات والحدائق العامة.

وأكد رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان الزايدي سعي البلدية لتغطية أكثر الطرق والحدائق العامة والميادين في الخبر بأعداد كبيرة من الزهور متنوعة الأشكال والألوان والأصناف، والتي تضفي بعدا جماليا على مظهر المدينة وترتقي بالمنظر العام للمرافق المختلفة، موضحا أن أعمال التجميل بالزهور مستمرة وفق برنامج زمني يتم فيه استبدال الزهور حسب مواسم النمو، وكل نوع يحتاج قدرا معينا من درجات الحرارة، وزرعت في المواسم الثلاثة نباتات لها القدرة على النمو وإنتاج الأزهار متعددة الألوان.

ولفت إلى أن إدارة الحدائق والتجميل تركز خلال الفترة الحالية على زراعة شتلات البتونيا بأصنافها وألوانها المختلفة، وغيرها من الشتلات الأخرى، مع مراعاة تجانس أطوال وألوان الزهور، بهدف زيادة الرقعة الخضراء.