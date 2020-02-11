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القبض على مواطن تباهى بأسلحة نارية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض قبضت الجهات الأمنية بالرياض على مواطن عشريني تباهى بحيازته مجموعة من الأسلحة النارية عبر مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، أنه بالإشارة إلى مقطع يظهر من خلاله تباهي شخص ملثم بحيازته أسلحة نارية وإطلاق النار بالهواء داخل فناء منزله بوجود حيوان مفترس، أسفرت نتائج المتابعة عن تحديد هويته والقبض عليه، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.



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