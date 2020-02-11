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مصادرة بسطات عشوائية في أحياء البلد بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ جدة

أسفرت الجولات الميدانية لأمانة جدة بمشاركة عدد من الجهات على المباسط العشوائية وعربات الباعة الجائلين في نطاق منطقة البلد عن إزالة 12 بسطة، وعربات عشوائية و8 أطنان من المواد الغذائية، وذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة لحماية أمن وسلامة الغذاء المقدم للسكان والزائرين، والحفاظ على المنظر العام والشكل الحضاري من الممارسات العشوائية.

وأوضح رئيس بلدية البلد الفرعية المهندس باسل فلمبان أن أمانة جدة ممثلة في بلدية البلد وعدد من الإدارات ذات العلاقة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وشرطة المحافظة وقفت على مواقع على البسطات العشوائية في أحياء البلد والهنداوية والبخارية وسوق اليمن التي تدار من قبل عمالة أجنبية، مبينا أنه جرى القبض على تسعة من العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وإتلاف 12 بسطة عشوائية، ومصادرة 8 أطنان من المواد الغذائية.

وأشار إلى أن الفرق المشتركة أزالت كافة البسطات المخالفة مع تطبيق الغرامات والعقوبات الرادعة بحق المخالفين.