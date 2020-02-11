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إزالة مخطط عشوائي بالشميسي ومخيمات مخالفة في 27 موقعا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

أزالت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية مخططا عشوائيا بمنطقة الشميسي بمكة المكرمة، وذلك ضمن جهود البلدية في المحافظة على الأراضي والممتلكات العامة.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر المالكي، أن المخطط الذي تمت إزالته احتوى على 20 أرضا مسورة بمساحات شاسعة وإحداثات متنوعة، مشيرا إلى تكثيف الجهود الرقابية من قبل الفرق الميدانية لمنع التعديات على الأراضي والمرافق العامة، مؤكدا أن ذلك يأتي ضمن جهود أمانة العاصمة المقدسة المستمرة في المحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات.

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ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي تعد يتم رصده في أي موقع من المواقع، وذلك بالإبلاغ عبر نظام «بلدي» على الرقم 940 أو عبر حسابات الأمانة في مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهة ثانية أزالت بلدية جنوب مكة المكرمة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية، مخيمات وجلسات برية مشوهة للمنظر العام، ضمن جهود البلدية لمعالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح، أنه تمت إزالة المخيمات البرية المنتشرة والصنادق العشوائية المخالفة في 27 موقعا ضمن نطاق البلدية، بعد إشعار ملاكها بالإزالة والإخلاء من المنطقة، مشيرا إلى أن المخيمات والجلسات تفتقر لوسائل السلامة، لافتا إلى توجيه إنذارات للمخالفين وتحذيرهم من تكرار هذه المخالفات التي قد تعرضهم للعقوبات.