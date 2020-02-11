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عرض 5 أفلام بمهرجان أسوان لسينما المرأة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أسوان

بدأ مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، أول أيام نسخته الرابعة أمس بعرض خمسة أفلام، بجانب لقاء مع فريق فيلم «بعلم الوصول».

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ففي عروض مسابقة الأفلام الطويلة، عرض الفيلم الهولندي «غريزة» من إخراج هالينا راين، وفيلم «منزل آجا» من إخراج لينديتا زيتشيراي، والفيلم البرازيلي «بكاريته» من إخراج ألان ديبرتون.

كما أعيد عرض فيلم الافتتاح «بعلم الوصول» وهو فيلم مصري من إخراج هشام صقر.

وفى برنامج عروض أفلام التكريمات، عرض الفيلم المصري «678» من إخراج محمد دياب.