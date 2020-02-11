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علماء يدرسون صلة الفيروسات بالإصابة بالأورام الخبيثة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - هايدلبرج

درس باحثون في ألمانيا العلاقة بين الفيروسات ونشأة الأورام الخبيثة، حيث عثروا في 13% من نحو 2650 عينة سرطانية على آثار فيروسات، وذلك خلال تحليل 38 نوعا من السرطان.

وتوصلوا لآثار 23 نوعا من الفيروسات لدى هؤلاء المرضى، وذلك حسبما أوضح الباحثون في دراستهم التي نشرت في العدد الحالي من مجلة «نيتشر جينتس»المعنية بأبحاث الوراثة.

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وأجريت الدراسة تحت إشراف مارك تسابتكا وبتر ليشتر من المركز الألماني لأبحاث السرطان في مدينة هايدلبرج، غير أن الباحثين أكدوا أنه ليس كل الفيروسات لها علاقة سببية بتطور السرطان.

ووفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية فإن 4ر15% من الأورام السرطانية يمكن أن تكون ذات صلة بالبكتيريا والفيروسات أو الديدان.

وحسب المنظمة فإن 11 جرثومة تعرف بأنها مسببة للسرطان، على رأسها جرثومة المعدة التي تسمى أيضا بـ»الملوية البوابية»، والتي تتسبب سنويا في نحو 770 ألف حالة إصابة بسرطان المعدة على مستوى العالم.

وحسب المنظمة فإن المصادر الأربعة الأكثر تسببا في هذه الأورام بعد جرثومة المعدة هي مصادر فيروسية، تتمثل في فيروس الورم الحليمي البشري، والتهاب الكبد الفيروسي B، والتهاب الكبد الفيرسي c وفيروس إبشتاين بار.