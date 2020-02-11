الدوسري يشارك ببطولة العالم للكارتينج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض
أنهى سائق فريق إي دي السعودي للسباقات عبدالله الدوسري (14 عاما) استعداداته للمشاركة في بطولة العالم للكارتينج التي ستقام في سلطنة عمان غدا وبعد غد بدعم من الاتحاد الدولي للسيارات ومشاركة 77 سائقا يمثلون 20 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتأتي البطولة ضمن مشروع لتطوير وصقل مهارات السائقين الشباب الذين سيصبحون نجوم بطولات الفورمولا 1 والراليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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