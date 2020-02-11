دوري الأكاديميات في 9 مناطق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة
ينظم معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة دوري الأكاديميات لكرة القدم والألعاب المختلفة للفئات السنية للأكاديميات التي سبق لها التسجيل في موقع المعهد، والبالغ عددها 132 أكاديمية، حيث سيقام الدوري في كل من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل وتبوك وجازان وعسير والشرقية، بنظام التصفيات وإعلان بطل لكل منطقة.
ويهدف الدوري لإحياء روح المنافسة وزيادة الممارسة واكتشاف المواهب وتعزيز الثقة بالنفس والقدرات في شتى الألعاب المختلفة للأكاديميات التي تعد رافدا مهما في تطوير وصقل المواهب واللاعبين، تمهيدا لانطلاقتهم نحو التميز وتمثيل المنتخبات السعودية في البطولات القارية والدولية.
وسيعلن المعهد في الأيام المقبلة عن تفاصيل الأكاديميات المشاركة والألعاب والفئة العمرية المستهدفة قبل انطلاق البطولة.
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