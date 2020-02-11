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ملعب جابر يحتضن الأهلي والاستقلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج _ الرياض وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على طلب نادي الأهلي السعودي خوض مباراته المقبلة أمام الاستقلال الإيراني على استاد جابر الدولي بالكويت الاثنين المقبل في إطار منافسات دوري أبطال آسيا. وكانت أندية السعودية رفضت اللعب في إيران منذ 2016 بسبب الاعتداء على سفارة خادم الحرمين الشريفين والقنصلية، حيث اختار الهلال دبي لمواجهة الفرق الإيرانية في نسخة بطولة دوري الأبطال 2020، وواجه الهلال فريق شاهر خودرو أمس الأول في دبي، فيما اختار النصر ملعب البحرين الدولي لمواجهة سيباهان أصفهان، ويلعب التعاون مباراته أمام بيرسبوليس بملعب نادي الكويت الكويتي.



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