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صندوق دولي لحماية رواتب اللاعبين

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صندوق دولي لحماية رواتب اللاعبين
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) صندوقا ماليا لدعم اللاعبين الذين لم يحصلوا على رواتبهم من أنديتهم.

وسيبدأ الصندوق الذي تبلغ تكلفته 16 مليون دولار بداية من الأول من يوليو حتى 2022، بموجب اتفاق تم مع الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو).

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وتم تخصيص 5 ملايين دولار من الصندوق لحماية رواتب اللاعبين بأثر رجعي خلال الفترة من يوليو 2015 حتى يونيو 2020.

وذكر بيان للفيفا أن كان هناك حالات عدة لم يحصل فيها اللاعبون على رواتبهم حول العالم.

وراجع فيفا العام الماضي قواعده التأديبية للتعامل مع حوادث قيام الأندية بغلق نفسها وإعادة فتحها كأندية جديدة لتفادي دفع الرواتب المستحقة.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين فيليب بيات «أكثر من 50 ناديا في 20 دولة أغلقوا في السنوات الخمس الأخيرة، وأغرقوا مئات اللاعبين في حالة من عدم اليقين والمصاعب».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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