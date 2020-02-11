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إزالة تعديات على مساحة 1.5 مليون م2 جنوب الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الطائف أزالت الفرق الرقابية ببلدية جنوب الطائف الفرعية تعديات وتحديثات غير نظامية على مساحة شاسعة من الأراضي الحكومية البيضاء بجنوب الطائف. ورصدت الفرق الرقابية للفرع البلدي إنشاء محدثين غرفا سكنية من الهنقر وأحواشا للماشية وأسلاكا شائكة وعقوما وبترا اسمنتية، ونشر هياكل تالفة بهدف حيازة الأراضي، مستغلين الطبيعة البيئية للموقع. وتجاوزت التعديات المضبوطة مليونا وخمسمئة ألف متر مربع. وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن الآليات باشرت أعمال الإزالة فور التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المحدثين، بمشاركة لجنة التعديات بجنوب الطائف والقوة الأمنية المختصة. كما شرعت البلدية الفرعية في تنفيذ أعمال الرقابة على المواقع المجاورة والمحيطة لضمان سلامتها من التعديات والإحداثات غير النظامية.



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