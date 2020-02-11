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الصين تقيل مسؤولين بارزين بسبب تفشي كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بكين

فيما وصل عدد الوفيات إلى 1016 شخصا، أقالت السلطات الصينية مسؤولين بارزين اثنين في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي فيروس كورونا، مع تخطي حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس أكثر من ألف شخص أمس، على خلفية موجة من الانتقاد العام ضد مسؤولين في المقاطعة.وأقيل تشانج جين أمين الحزب الشيوعي في لجنة الصحة في هوبي، وليو ينجزي مدير اللجنة من قبل اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي في هوبى، وهي أعلى هيئة لصنع القرار في المقاطعة.

وسيشغل المنصبين حاليا نائب رئيس لجنة الصحة الوطنية الصينية وانج هيشنج، الذي تم تعيينه الأسبوع الماضي عضوا في اللجنة الدائمة بالمقاطعة.