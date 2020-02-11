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6 قتلى في انفجار بكابول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كابول

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أمس أن 6 أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب 12 آخرون في انفجار بالقرب من أكاديمية عسكرية في العاصمة الأفغانية كابول.

وأضافت الوزارة أن انتحاريا فجر نفسه عند منحنى واقع بالقرب من أكاديمية المارشال محمد قاسم فهيم العسكرية، وقال المتحدث باسم الوزارة نصرت رحيمي في بيان إن مدنيين وأربعة من أفراد الجيش قتلوا، وأصيب 12آخرون بينهم خمسة مدنيين.

ويأتي هذا الانفجار بعد هدوء شهدته المدينة لعدة أشهر، فيما يجري ممثلون من حركة طالبان والولايات المتحدة الأمريكية مباحثات في قطر بهدف إنهاء الحرب في أفغانستان.