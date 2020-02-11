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جامعة الحدود الشمالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - طريف وشركة التعدين العربية السعودية «معادن»، اتفقت على التعاون في مجالات مشتركة، وذلك خلال ترؤس مدير الجامعة الدكتور محمد الشهري وفد الجامعة خلال زيارته لشركة معادن - وعد الشمال بمحافظة طريف، والالتقاء بالرئيس التنفيذي لشركة معادن وعد الشمال للفوسفات المهندس حمد الرشيدي. وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على إنشاء مكتب ارتباط للتنسيق بين الجامعة والشركة، وإنشاء مجلس استشاري لكلية الهندسة يضم أعضاء من شركة معادن، ومناقشة مقترح إنشاء كرسي للتعدين وما يتعلق بأبحاث التعدين، وإنشاء مركز تميز بحثي متخصص بالتعدين، إضافة إلى الدور الذي ستقوم به أكاديمية موهبة التي تعتزم الجامعة على إقرارها ضمن خططها المستقبلية، وكذلك تم مناقشة إمكانية استقطاب خريجي مدارس التميز التي تشرف عليها شركة معادن، واستثناء المتميزين منهم من بعض شروط القبول في الجامعة.



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