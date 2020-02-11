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قبول 2425 شابا وفتاة في برنامج الإنجليزية المكثف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن قبول 2425 شابا وفتاة في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف الذي تقدمه لخريجيها، لتمكينهم من اكتساب مهارات في اللغة الإنجليزية وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

وأتاحت المؤسسة 91 شعبة تدريبية منها 73 شعبة لفروع البنين و18 شعبة لفروع البنات بمختلف منشآت المؤسسة التدريبية على مستوى مناطق المملكة، حيث يعد البرنامج من أهم البرامج التطويرية التي تقدمها المؤسسة لخريجيها.

يذكر أن مدة البرنامج 510 ساعات تدريبية على مدى 17 أسبوعا، إضافة إلى 90 ساعة تدريب الكتروني خلال فترة التدريب، ويتم تنفيذه للبنين والبنات في 18 منشأة من المنشآت التدريبية بمختلف مناطق المملكة.