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ملبورن يهزم تشيانجراي التايلاندي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ ملبورن استهل ملبورن فيكتوري الأسترالي دوري أبطال آسيا بالفوز على ضيفه تشيانجراي يونايتد التايلاند 1 -0 أمس. Advertisements وحسم فيكتوري المباراة بهدف أولا تويفونين من ضربة جزاء في الدقيقة 25. وأنهى تشيانجراي المباراة بعشرة لاعبين فقط بعد طرد لاعبه ثيرايو بانهان في الثواني الأخيرة من اللقاء. وتضم المجموعة الخامسة أيضا، جوان الصيني وإف.سي سيئول الكوري الجنوبي.



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