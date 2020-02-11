ملبورن يهزم تشيانجراي التايلاندي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ ملبورن
استهل ملبورن فيكتوري الأسترالي دوري أبطال آسيا بالفوز على ضيفه تشيانجراي يونايتد التايلاند 1 -0 أمس.
وحسم فيكتوري المباراة بهدف أولا تويفونين من ضربة جزاء في الدقيقة 25.
وأنهى تشيانجراي المباراة بعشرة لاعبين فقط بعد طرد لاعبه ثيرايو بانهان في الثواني الأخيرة من اللقاء.
وتضم المجموعة الخامسة أيضا، جوان الصيني وإف.سي سيئول الكوري الجنوبي.
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