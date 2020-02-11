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تعادل أولسان وطوكيو بأبطال آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ سول تعادل أولسان الكوري الجنوبي، وضيفه اف سي طوكيو الياباني 1-1 أمس بالجولة الأولى للمجموعة السادسة بدوري أبطال آسيا. وتقدم طوكيو بهدف أوليفيرا (64)، وعادل لأولسان، لاعب طوكيو أدايلتون بهدف بالخطأ في مرماه (82). وكان من المقرر أن تقام مباراة بيرث الأسترالي وشنغهاي الصيني أمس، إلا أن الاتحاد الآسيوي قرر تأجيل مباريات الأندية الصينية في الجولات الثلاث الأولى بسبب تفشي فيروس كورونا، باستثناء مباريات بكين الذي كان يعسكر بكوريا الجنوبية.



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