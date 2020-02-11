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الإطاحة بمحتال يدعي معالجة فقدان البصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المدينة المنورة أطاحت الجهات الأمنية بالمدينة المنورة بمحتال عراقي يدعي معالجة فقدان البصر. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة، أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل عن احتيال شخص على زوار المسجد النبوي بادعاء قدرته على معالجة فقد البصر وأمراض مستعصية، أسفرت نتائج المتابعة عن تحديد هويته والقبض عليه، حيث تبين أنه زائر عراقي بالعقد الخامس، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.



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