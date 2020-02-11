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ضبط مواد غذائية فاسدة في أبها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أبها ضبطت الفرق التابعة لبلدية سلطان الفرعية في أبها 730 كجم من اللحوم والمواد الغذائية الفاسدة. وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية خلال جولاتها التفتيشية على المطاعم والمحلات التجارية رصدت خلال الأسبوعين الماضيين مواد غذائية فاسدة وفي بيئة غير مطابقة للاشتراطات الصحية.



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