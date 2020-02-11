، بعد موافقة لجنة الاحتراف.. المدغشقري فانيفا "فتحاويًّا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي، إجراءات التوقيع مع لاعب خط الهجوم المدغشقري الدولي فانيفا إيما أندرياتسيما، بعقد يمتدّ حتى نهاية الموسم الحالي 2019-2020.

اللاعب تواجد في الدوري السعودي هذا الموسم مع نادي أبها؛ حيث لعب 14 مباراة، وسجل 7 أهداف، وصنع هدفًا واحدًا، وسبق له تمثيل منتخب بلاده، كما خاض عدة تجارب احترافية في الدوري الفرنسي؛ أبرزها مع أندية: كان، ونانت، وسوشو.

إدارة نادي الفيحاء حصلت على موافقة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على تسجيل اللاعب بدلاً عن التشيلي روني فرنانديز، الذي تعرض لإصابة تمنعه من المشاركة مع الفريق حتى نهاية الموسم.الفيحاء