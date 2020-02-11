، النصر والسد يقتسمان النقاط ويتعادلان إيجابيًّا ،

محمد بن مسعود - الدمام - في أولى مبارياتهما ضمن دوري أبطال آسيا

تعادل النصر والسد القطري بنتيجة 2-2 في افتتاح مبارياتهما ضمن المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وضمن المجموعة ذاتها فاز سابهات الإيراني على العين القطري 4-0.

بدأت المباراة سريعًا بهدف للنصر في الدقيقة السابعة عن طريق عبد الرزاق حمد الله الذي تلقى كرة لعبها على يمين سعد الشيب.

عادل السد سريعًا في الدقيقة التاسعة عن طريق كرة عرضية، ضربها بغداد بونجاح في الشباك.

وفي الدقيقة الرابعة عشرة خطأ للنصر حوَّله سعد الشيب إلى ركلة ركنية.

وتحصَّل أكرم عفيف على هجمتين انفراديتين في الدقيقتين الـ16 والـ33، أبعد الأولى عبدالإله العمري، وتصدى جونز للثانية.

ومع مطلع الشوط الثاني، وعند الدقيقة السابعة والأربعين، سجّل السد هدفه الثاني عن طريق حسن الهيدوس بعد تمريرة من بيدرو للهيدوس الذي توغل وراوغ نايف الماس، وسددها على يمين جونز.

خمس دقائق كانت كفيلة بعودة النصر من تسديدة عبدالرحمن العبيد الذي استغل كرة أبعدها بيدرو، وسددها على يسار سعد الشيب.

وفي الدقيقة الثانية والستين أهدر بغداد بونجاح انفرادًا بمرمى النصر.

وعند الدقيقة الثمانين كرة رأسية من حمدالله، ارتطمت في العارضة.

Advertisements

النصر السد