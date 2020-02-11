محمد بن مسعود - الدمام - الفيروس سيحمل اسم " كوفيد-19" أفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في جنيف اليوم (الثلاثاء) بأن أول لقاح ضد فيروس كورونا الجديد لن يكون متاحًا إلا بعد 18 شهرًا؛ لذا فإنه يتعيَّن عمل كل شيء الآن باستخدام الأسلحة المتاحة. وبيَّن أن فيروس كورونا الجديد سيُطلَق عليه اسم كوفيد-19.الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد "الصحة العالمية": أول لقاح ضد "كورونا" لن يُتاح إلا بعد 18 شهرًا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-11 أفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في جنيف اليوم (الثلاثاء) بأن أول لقاح ضد فيروس كورونا الجديد لن يكون متاحًا إلا بعد 18 شهرًا؛ لذا فإنه يتعيَّن عمل كل شيء الآن باستخدام الأسلحة المتاحة. وبيَّن أن فيروس كورونا الجديد سيُطلَق عليه اسم كوفيد-19. Advertisements 11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441 08:16 PM الفيروس سيحمل اسم " كوفيد-19" الفيروس سيحمل اسم " كوفيد-19" أفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في جنيف اليوم (الثلاثاء) بأن أول لقاح ضد فيروس كورونا الجديد لن يكون متاحًا إلا بعد 18 شهرًا؛ لذا فإنه يتعيَّن عمل كل شيء الآن باستخدام الأسلحة المتاحة. وبيَّن أن فيروس كورونا الجديد سيُطلَق عليه اسم كوفيد-19. ، "الصحة العالمية": أول لقاح ضد "كورونا" لن يُتاح إلا بعد 18 شهرًا ،

المصدر : الخليج 365

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