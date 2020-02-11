، بعد تورطها في اعتداءات دموية على المتظاهرين.. "الصدر" يحلّ ميليشيا القبعات الزرقاء ،

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عقب تورطها في اعتداءات دموية متكررة على المتظاهرين، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم (الثلاثاء)، حلَّ ميليشيا القبعات الزرقاء التابعة لتياره.
وطالب "الصدر" في تغريدة نشرها على "تويتر"، "القبعات الزرقاء" بالاندماج في المتظاهرين، وأن يصيروا منهم"، وفقًا لـ"الحرة".
وهدّد الزعيم الصدري بالتبرؤ بشكل كامل من حكومة محمد علاوي؛ بسبب سماعه بضغوط حزبية وطائفية لتشكيل الحكومة المؤقتة.
ودعا "الصدر" القوات الأمنية "لفرض الأمن من جهة وإبعاد المخربين وحماية الثوار السلميين من أي جهة تعتدي عليهم"، حتى وإن كانوا من المنتمين للصدر "ظلمًا وزورًا"؛ بحسب تعبيره.
وظهرت "القبعات الزرقاء" خلال نهاية أكتوبر من العام الماضي، بعدما أمر "الصدر" بعض أتباعه بالحضور إلى ساحات التظاهر.مقتدى الصدر ميليشيا القبعات الزرقاء
بعد تورطها في اعتداءات دموية على المتظاهرين.. "الصدر" يحلّ ميليشيا القبعات الزرقاءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-11
عقب تورطها في اعتداءات دموية متكررة على المتظاهرين، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم (الثلاثاء)، حلَّ ميليشيا القبعات الزرقاء التابعة لتياره.
وطالب "الصدر" في تغريدة نشرها على "تويتر"، "القبعات الزرقاء" بالاندماج في المتظاهرين، وأن يصيروا منهم"، وفقًا لـ"الحرة".
وهدّد الزعيم الصدري بالتبرؤ بشكل كامل من حكومة محمد علاوي؛ بسبب سماعه بضغوط حزبية وطائفية لتشكيل الحكومة المؤقتة.
ودعا "الصدر" القوات الأمنية "لفرض الأمن من جهة وإبعاد المخربين وحماية الثوار السلميين من أي جهة تعتدي عليهم"، حتى وإن كانوا من المنتمين للصدر "ظلمًا وزورًا"؛ بحسب تعبيره.
وظهرت "القبعات الزرقاء" خلال نهاية أكتوبر من العام الماضي، بعدما أمر "الصدر" بعض أتباعه بالحضور إلى ساحات التظاهر.
11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
07:59 PM
طالب أفرادها بالاندماج مع المحتجّين
عقب تورطها في اعتداءات دموية متكررة على المتظاهرين، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم (الثلاثاء)، حلَّ ميليشيا القبعات الزرقاء التابعة لتياره.
وطالب "الصدر" في تغريدة نشرها على "تويتر"، "القبعات الزرقاء" بالاندماج في المتظاهرين، وأن يصيروا منهم"، وفقًا لـ"الحرة".
وهدّد الزعيم الصدري بالتبرؤ بشكل كامل من حكومة محمد علاوي؛ بسبب سماعه بضغوط حزبية وطائفية لتشكيل الحكومة المؤقتة.
ودعا "الصدر" القوات الأمنية "لفرض الأمن من جهة وإبعاد المخربين وحماية الثوار السلميين من أي جهة تعتدي عليهم"، حتى وإن كانوا من المنتمين للصدر "ظلمًا وزورًا"؛ بحسب تعبيره.
وظهرت "القبعات الزرقاء" خلال نهاية أكتوبر من العام الماضي، بعدما أمر "الصدر" بعض أتباعه بالحضور إلى ساحات التظاهر.
، بعد تورطها في اعتداءات دموية على المتظاهرين.. "الصدر" يحلّ ميليشيا القبعات الزرقاء ،
المصدر : الخليج 365
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