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بأعجوبة وبعدد من الإصابات، نجا شخصان من موت محقّق مساء اليوم في الباحة، بعد أن سحقت شاحنة مركبتهما وسحبتها لعشرات الأمتار.
وتفصيلًا: باشرت دوريات المرور والجهات ذات العلاقة بلاغًا عن احتجاز شخصين داخل مركبة نتيجة حادث سير وقع في مثلث قلوة بين شاحنة ومركبة لتسحق الشاحنة المركبة، وتتلف معها الرصيف، وتسحبها لعشرات الأمتار.
وباشرت الجهات ذات العلاقة الحادث، وتولّت فرق الدفاع المدني إخراج المصابين، فيما تُحقق إدارة المرور في مسببات الحادث.
الباحة المرور
11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441 08:30 PM
دوريات المرور باشرت الموقع و"المدني" أخرج المصابيننجاة شخصين من الموت بأعجوبة بعدما سحقت شاحنة مركبتهما في الباحة
بأعجوبة وبعدد من الإصابات، نجا شخصان من موت محقّق مساء اليوم في الباحة، بعد أن سحقت شاحنة مركبتهما وسحبتها لعشرات الأمتار.
وتفصيلًا: باشرت دوريات المرور والجهات ذات العلاقة بلاغًا عن احتجاز شخصين داخل مركبة نتيجة حادث سير وقع في مثلث قلوة بين شاحنة ومركبة لتسحق الشاحنة المركبة، وتتلف معها الرصيف، وتسحبها لعشرات الأمتار.
وباشرت الجهات ذات العلاقة الحادث، وتولّت فرق الدفاع المدني إخراج المصابين، فيما تُحقق إدارة المرور في مسببات الحادث.
، نجاة شخصين من الموت بأعجوبة بعدما سحقت شاحنة مركبتهما في الباحة ،
المصدر : الخليج 365
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