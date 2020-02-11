، "العمل" تتجاوب مع تظلم موظف: لم يتم فصله.. وهذا هو الإنذار الثاني له ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت استمراريته وأخذت تعهداً على المنشأة بعدم اتخاذ أي إجراء ضده

تجاوبت وزارة العمل مع تظلم أحد المواطنين مؤكدة أنه لم يفصل من عمله، موضحة أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن تظلم موظف في إحدى الشركات فقد تم التحقيق في التظلم والوقوف على الحالة من قبل الإدارة المختصة مع الشركة، وتبين أن الإنذار الموجه للموظف هو الإنذار الثاني.

وذكرت الوزارة في توضيحها أن الإنذار وجه للموظف بسبب إغلاقه للمنشأة أثناء ساعات العمل الرسمية ولم يتم فصله، كما أن مسؤول المنشأة الذي ظهر في المقطع هو مشرف العمل وهو "سعودي" الجنسية.

وأضافت: تم التأكد من استمرارية العامل في عمله، وأخذ التعهد اللازم على المنشأة بعدم اتخاذ أي إجراء ضد الموظف إلا بما يتوافق مع أنظمة العمل.

وتؤكد الوزارة أنها حريصة على حماية حقوق العاملين والتزام المنشآت بنظام العمل، كما تُنبه الوزارة جميع المنشآت والعاملين فيها إلى ضرورة اتباع الإجراءات النظامية والالتزام بأنظمة سوق العمل السعودي تفادياً للعقوبات.وزارة العمل والتنمية الاجتماعية